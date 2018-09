Non si placa l’onda anomala sul PSG. La sconfitta di Champions ha messo in luce i limiti della rosa a disposizione di Tuchel. Perché anche se il club dell’emiro del Qatar sfoggia nomi altisonanti, poi si ritrova con la panchina corta sia in attacco sia a centrocampo. Punti deboli non tanto in campionato, dove domenica torna di nuovo titolare Buffon a Rennes, ma in Europa dove poi verranno giudicati i francesi. Dopo il 3-2 di Liverpool è emerso anche il malessere di Cavani, poco stimato da Neymar e poco funzionale per Mbappé. Intanto Thiago Motta, alla guida dell’U19 parigina, ha ottenuto ieri a Coverciano il titolo di allenatore Uefa A.



Il Matador comunque non ha gradito la sostituzione ad Anfield che forse avrà alimentato di nuovo la riflessione sull’opportunità di lasciare Parigi. Secondo il quotidiano Le Parisien, Cavani durante l’estate ha soppesato l’idea di cambiare maglia. L’ingaggio da 14 milioni però ha limitato le prospettive, nonostante il PSG fosse disposto a trattare in caso di offerta interessante. Mai arrivata. E con la nuova stagione è tornata l’incomprensione con Neymar. Lo si è visto anche a Liverpool. Il brasiliano non ha mai passato la palla al collega. Non ha fatto molto di più con Mbappé, ma l’unico passaggio al francese si è trasformato in assist per il 2-2. E quando Cavani era già uscito, rimpiazzato da Choupo Moting, gregario voluto da Tuchel per ampliare le alternative offensive. E comunque, con il tedesco sulla fascia, Mbappé è scalato al centro dell’attacco, risvegliando il gioco di Neymar. Cui il Matador aveva girato tre palloni in 80’, contro i quattro di Choupo Moting in 10’.



Tutti indizi di un clima di nuovo sotto pressione nel reparto avanzato. Senza contare le problematiche del centrocampo, evidenziate ieri anche dall’Equipe, dove Tuchel preferisce insistere con Marquinhos in regia, rinunciando al poco affidabile Diarra. Mossa che poi è un faro puntato sulle inadempienze del d.s. Henrique, accusato dal tecnico e dal capitano Silva, di non aver trovato un sostituto a Motta, ormai allenatore dell’U19 e da ieri titolare dell’Uefa A, dopo l’esame sostenuto a Coverciano. Intanto domenica a Rennes in porta torna Buffon, come mercoledì con il Reims, secondo il programma di turnover con Areola. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, rientra pure Balotelli con il Nizza, in trasferta domenica a Montpellier.