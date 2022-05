Il PSG si sta già preparando per la prossima stagione ed il primo tassello sarà quello di scegliere l'allenatore. Nonostante Zinedine Zidane continui ad essere il favorito per la panchina, ci sarebbero altri due profili nuovi e a sorpresa. Si tratta di Thiago Motta dello Spezia e Joachim Löw, ex ct della Germania ed ora svincolato. Lo riporta fichajes.net.