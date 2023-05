Le Collectif Ultras Paris au Camp des Loges appelle à la démission de la direction.



« Le ras le bol avant le raz de marée... »



« Plus personne ne vous respecte. Pourquoi on le ferait ? »



« Vous ne représentez en rien notre ville... Qui se reconnait dans ce PSG ? Cassez… pic.twitter.com/WoO0wpR5rT — Actu Foot (@ActuFoot_) May 1, 2023

Una sconfitta pesante per la squadra parigina, che ora in campionato si ritrova con soltanto cinque punti di vantaggio sul Marsiglia. Dopo l'eliminazione dalla Champions League e dalla Coppa di Francia,. Una protesta forte ed organizzata, che ha voluto mandare un segnale chiaro a tutta la dirigenza:, una delle critiche mosse dagli ultras alla dirigenza del club parigino. E poi ancora:Proteste forti da parte di tifosi stanchi della situazione in cui versa la propria società.