Porte girevoli in casa Psg. In uscita c'è - da tempo - il brasiliano Neymar, che ha svelato in tutti i modi di voler tornare a Barcellona. In Spagna sono pronti a riaccoglierlo a braccia aperte per regalare a Valverde un super attacco con Messi e Suarez ai quali si è aggiunto anche Griezmann. Secondo Le Parisien, il Barça sarebbe pronto a sacrificare Coutinho e inserirlo nello scambio che riporterebbe Neymar in blaugrana. In alternativa, il Psg potrebbe provare l'assalto a Dybala, che la Juventus valuta tra i 60 e gli 80 milioni di euro.