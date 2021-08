Gianluigi Donnarumma è pronto per muovere i primi passi in maglia PSG. L'ex portiere del Milan è stato intercettato a Parigi da Sky Sport: "Mi trovo benissimo a Parigi. Ho conosciuto la squadra, un bellissimo gruppo, mi hanno accolto benissimo. Sta andando tutto alla grande".



EUROPEI - "Se ho realizzato cosa è successo? E' stata un'estate emozionantissima, anche il ritorno a casa è stato emozionantissimo. Sono strafelice di far parte di questo gruppo, spero di fare il meglio possibile. Cosa è rimasto degli Europei? L'immagine che ho fissa nella mente è del gruppo, del cerchio a fine partita con tutto lo staff, il mister. Quello rimarrà sempre nella mia testa. Se ci sentiamo ancora in chat? Scherziamo sempre, ci diamo il buongiorno dei campioni".



MESSI - "Messi con me al PSG? Quando sarà ufficiale, lo sapremo presto. Però così sembra, sono felicissimo che Leo arriverà qui. E' un grandissimo, il più forte al mondo, quindi non posso far altro che essere emozionato e contento".