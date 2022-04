Nella rivoluzione che il Psg metterà in atto quest'estate, come riporta L'Equipe, il centrocampo sarà uno dei reparti con più cambiamenti. La dirigenza parigina vorrebbe inserire nell'organico un centrocampista difensivo come Aurelien Tchouameni del Monaco e uno più offensivo come Paul Pogba, che lascerà il Manchester United a parametro zero.