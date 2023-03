Il PSG vuole iniziare una rivoluzione, in estate, per cercare di vincere la prossima Champions League. Il mercato in entrata è ovviamente il più importante, ma salvaguardare la rosa attuale non è da meno. Secondo Fichajes, i parigini hanno dichiarato ben cinque giocatori incedibili: Gianluigi Donnarumma, Marquinhos, Marco Verratti, ​Nuno Mendes e Kylian Mbappe.