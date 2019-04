Festa titolo ancora rimandata per il PSG. I parigini vengono sconfitti 3-2 a Nantes e sono costretti a posticipare nuovamente, dopo il pesante 5-1 subito nel weekend contro il Lille, i festeggiamenti per l'ottavo titolo come campioni di Francia.



La partita si apre bene per gli ospiti con Dani Alves che sblocca il risultato al 19', ma una doppietta di Diego Carlos e una rete di Majeed ribaltano la situazione. A nulla serve all'89' il gol di Guclu, che accorcia le distanze e fissa il punteggio finale sul 3-2.