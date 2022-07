Christophe Galtier, tecnico del PSG, ha parlato dopo l'amichevole vinta contro l'Urawa:



"Navas? Ha fatto delle parate importanti e decisive, lavora molto bene. Ma sono stato molto chiaro con i portieri a inizio stagione, non voglio alternarli bensì voglio che ci sia un numero 1. E lui sa cosa mi aspetto da lui come numero 2. So che dentro di lui c'è molta frustrazione, ma è importante che un club come il PSG abbia due portieri molto bravi".