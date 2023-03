Il rinnovo di Lionel Messi col Psg non è affatto in discesa. Anzi, tra le parti, rivela Rmc Sport, non c'è accordo ne sulla durata del contratto, ne sullo stipendio. Stipendio che la Pulce vorrebbe sia almeno simile a quello di Mbappè (poco più di 70 milioni di euro a stagione). Nelle ultime ore ha ripreso piede la voce che vorrebbe l'Al-Hilal molto interessato al campione argentino.