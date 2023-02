Il tecnico del Psg, Christophe Galtier, ha parlato in conferenza stampa del mercato che non ha portato (ancora) Milan Skriniar dall'Inter:



“È così, faremo con le forze che abbiamo, ho una rosa di qualità. Sapevamo che c'era la possibilità di inserire un giocatore, conoscevamo i vincoli. Il club ha fatto del suo meglio. I giovani ci sono e ci saranno in queste partite. Ci sono tanti assenti ma noi siamo il Paris Saint-Germain e chi non c'è viene sostituito".