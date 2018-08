La nuova avventura di Gigi Buffon in Ligue 1 partirà ufficialmente il prossimo 12 di agosto, giorno in cui la sua nuova squadra scenderà in campo per la prima di campionato, contro il Caen. A Parigi l’ex numero uno della Juve dovrà conquistarsi il posto da titolare, in concorrenza con Kevin Trapp e Alphonse Areola. «Sceglierò il titolare non appena tutti avranno raggiunto la forma migliore» ha spiegato il nuovo tecnico Thomas Tuchel. In attesa che arrivino al top (il Psg ha incassato 10 gol nelle tre amichevoli giocate fino a ora) i bookmaker danno fiducia a Buffon. Alla fine potrebbe pesare la sua esperienza e dunque l'ex bianconero è dato come probabilissimo titolare nella gara contro il Caen: opzione, riferisce l'agenzia specializzata Agipronews, offerta a 1,60 su Snai, contro il 2,15 per una partenza in panchina.