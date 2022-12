Christophe Galtier, tecnico del PSG, ha diramato la lista dei convocati per la sfida di domani con lo Strasburgo: fra i 21 c'è anche Kylian Mbappé, reduce dalla finale del Mondiale in Qatar., oltre ad Hakimi, che arriva dalla finale per il terzo posto.



1. Keylor Navas

2. Achraf Hakimi

4. Sergio Ramos

5. Marquinhos

6. Marco Verratti

7. Kylian Mbappé

8. Fabian Ruiz

10. Neymar Jr

14. Juan Bernat

15. Danilo Pereira

16. Sergio Rico

17. Vitinha

19. Pablo Sarabia

26. Nordi Mukiele

28. Carlos Soler

31. El Chadaille Bitshiabu

33. Warren Zaïre-Emery

34. Ilyes Housni

35. Ismaël Gharbi

44. Hugo Ekitike

99. Gianluigi Donnarumma