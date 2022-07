L'attaccante brasiliano ha un contratto fino al 2025 ma- circa 43 milioni di euro lordi a stagione -dopo il colpaccio Messi della scorsa estate e la decisione più recente di fare di Mbappé il fulcro del nuovo corso, affidato al tecnico. Che dal Giappone, dove il PSG si trova in tournée, ha dichiarato: "Viene annunciato in partenza, si dice che possa restare. Non ho avuto con lui un colloquio individuale su questo aspetto, ma non mi sembra turbato da tutto questo".- Soltanto pochi giorni fa, Pep Guardiola si trovava costretto a smentire i rumors su un ipotetico scambio col PSG che avrebbe portato Bernardo Silva in Ligue 1 eal Manchester City, un ulteriore segnale di come la situazione attorno all'attaccante brasiliano resti fluida. A dispetto di quanto dichiarato dal diretto interessato ad AFP: "". Parole di facciata che riflettono certamente punto di vista del calciatore, divenuto però nel frattempo troppo ingrombrante sia dentro che fuori dal campo - i suoi atteggiamenti non sempre irreprensibili non sono più tollerati da tempo - per una società vogliosa di voltare pagina.