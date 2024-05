PSG, il progetto post Mbappé parte ora: da Leao a Kvaratskhelia, passando per Yamal e Osimhen, tutti i sostituti

PSG, MBAPPE' ANNUNCIA L'ADDIO

Dichiarazioni semplici (""), brevi che hanno messo la parola fine nel matrimonio tra l’asso transalpino e il club parigino.. Al-Khelaifi, va sottolineato, si aspettava tale decisione: folle la voglia del 7 francese di giocare con la maglia dei Blancos. Il numero uno del PSG ha già in mente quale sarà il nuovo progetto sportivo per la squadra all’ombra della Tour Eiffel: stop alle super stelle, strapagate e viziate, d’ora in poi largo solamente a un gruppo di giocatori giovane e che possa costruire qualcosa di duraturo nel tempo per i prossimi anni.

Ricordate l’intervista a RMC Sport? Eccone il succo: “Mbappé?La partenza di Messi, Neymar o Ramos fa parte del progetto. È un onore che abbiano giocato per la nostra squadra, ma ora abbiamo un nuovo ciclo".Il Paris Saint Germain, non è una novità, ha già investito pesantemente sul mercato. La proprietà del Qatar non ha mai fatto mandare il proprio supporto e in vista della prossima estateUna somma importante per andare a rinforzare tutta la squadra, cominciando dal possibile sostituto.

ANALIZZIAMO LA CACCIA AL SOSTITUTO DI MBAPPE’ NELLA NOSTRA GALLERY