Trasferta sulla carta agevole per il Paris Saint Germain che mercoledì sera affronterà, per il settimo turno di Ligue 1, il Metz nel più classico dei testacoda. Sarà l'occasione, per gli uomini di Mauricio Pochettino, di allungare ulteriormente sulle dirette inseguitrici e per l'allenatore di mettere in "competizione" tutti i giocatori della sua formidabile rosa in vista della supersfida di Champions di Martedì 28 Settembre con i "cugini" del Manchester City, partita già decisiva dopo l'inaspettato

pari in terra belga.



Probabile chances dal primo minuto al centro dell'attacco per Mauro Icardi, man of the match grazie al gol vittoria contro il Lione segnato al 93' con un imperioso stacco di testa. L'attaccante argentino, reduce da un buon inizio di stagione con 3 gol segnati su cinque apparizioni totali, non gioca titolare in campionato da oltre un mese (dalla sfida del 20 agosto scorso in casa del Brest), ma ha dimostrato di essere il solito rapace in area di rigore e punta a mettere ulteriormente in difficoltà il suo tecnico alla prese con i primi bronci delle sue superstar (Leo Messi in primis).