Zinedine Zidane è il candidato principale per la panchina del Psg, con Pochettino ormai destinato a lasciare l'incarico. Lo racconta il Mundo Deportivo, secondo il quale ieri è già andato in scena un incontro in gran segreto tra l'allenatore e il presidente Nasser Al-Khelaifi. Nei prossimi giorni ci sarà un nuovo contatto per continuare la trattativa.