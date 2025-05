PSG-Inter, tutte le curiosità statistiche sulla finale di Champions League

La prima volta non si scorda mai.in calendario sabato 31 maggio a Monaco di Baviera con calcio d'inizio alle ore 21.o tornei estivi con 3 vittorie del PSG, 1 pareggio e 2 vittorie dell'Inter, di cui una ai rigori. Nel dettaglio:- 21 giugno 1987 (Mundialito a Milano in Italia):- 30 dicembre 2014 (amichevole a Marrakech in Marocco):con goal di Cabaye;

- 30 dicembre 2015 (amichevole a Doha in Qatar):con goal di Augustin;- 24 luglio 2016 (International Champions Cup a Eugene in USA):con goal di Aurier, Jovetic su rigore, Kurzawa e Aurier;- 27 luglio 2019 (International Super Cup a Macao in Cina):con goal di Kherer e Longo,- 1 agosto 2023 (amichevole a Tokyo in Giappone):con goal di Vitinha, Esposito e Sensi.dopo la sconfitta per 1-0 del 2020 contro il Bayern Monaco allo Stadio da Luz di Lisbona in Portogallo. Invece è l, che ha un bilancio in perfetta parità con 3 vittorie e 3 sconfitte. Nel dettaglio:

- 27 maggio 1964 a Vienna in Austria:con doppietta di Mazzola, goal di Milani e Felo;- 27 maggio 1965 a Milano in Italia:con goal di Jair;- 25 maggio 1967 a Lisbona in Portogallo:con goal di Mazzola, Gemmell e Chalmers;- 31 maggio 1972 a Rotterdam in Olanda:con doppietta di Cruijff;- 22 maggio 2010 a Madrid in Spagna:con doppietta di Milito;- 10 giugno 2023 a Istanbul in Turchia:con goal di Rodri., 40 anni, designato per dirigere la gara di Monaco. Per lui si tratta dellacontro il Feyenoord a Tirana nel 2022 e poi l'a Dublino nel 2024. In questa stagioneLa squadra arbitrale della finale viene completata dagli assistenti romeni Mihai Marica e Ferencz Tunyogi con il portoghese Bruno Miguel Alves Jesus assistente di riserva, dal quarto uomo portoghese Joao Pedro Silva Pinheiro, al Var l'olandese Dennis Johan Higler supportato dal connazionale Paulus van Boekel e dal romeno Catalin Sorin Popa.

La "coppa dalle grandi orecchie" è alta 73,5 centimetri e pesa 7,5 chilogrammi.(che ha sconfitto 1-0 il Manchester United in finale di Europa League) mercoledìin Italia con calcio d'inizio alle ore 21.