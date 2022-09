Leonardo Bonucci, capitano della Juventus, parla in conferenza stampa alla vigilia di PSG-Juve, prima sfida della Champions League 2022-23. Le sue dichiarazioni:"Che partita mi aspetto e se condivido opinione sul Benfica di Allegri? Domani sarà una partita bella, sicuramente complicata. Sorrido perché un po' tutti noi conosciamo il mister e quanto le dichiarazioni siano stati il frutto di mollare la tensione per questa partita. In questi giorni l'abbiamo preparata come una partita importante. Il passaggio del turno ce lo giochiamo con il Benfica, ma domani ci giochiamo questa partita, che sono sicuro sarà una grande sfida in un grande stadio contro grandi campioni.MBAPPE' - E' un giocatore stratosferico, può diventare il migliore al mondo. Il futuro e l'età sono dalla sua parte. Ha ancora tanta voglia di crescere,. Per noi sarà molto difficile giocare contro lui, Neymar e Messi, servirà un grande lavoro di squadra per fermarli.MISURA DELLA JUVE - Capire il livello? Una partita non racchiude mai il quadro completo. Sicuramente misurarci all'esordio con una grande squadra ci dirà cosa dobbiamo fare meglio e cosa abbiamo imparato. Mettere insieme 7/8 giocatori nuovi in un anno non è semplice, ma lavoriamo. Pi in Champions scatta qualcosa dentro ognuno di noi. Sono sicuro che vedremo una grande partia della Juve domani sera.POGBA - Star internazione, classe mondiale. Per quanto riguarda le questioni extra campo non devo parlarne qui io e ora. L'ho visto molto concentrato sul recupero, poi oggi c'è stato questo problema e questo intoppo, ma lo aspettiamo al più presto in campo.Ho fatto 90' con il Sassuolo che mi hanno preparato alla stagione. E' l'ennesima partita in Champions, quando un giocatore raggiunge i miei numeri in Champions vuol dire che ha fatto bene. A 35 anni voglio continuare a guidare la Juve per portarla dove merita con tutta la squadra.Ho fatto dei lavori appositi per recuperare. Domani indipendenmente da come starò io serve una buona Juve. Domani sarà una partita bella, complicata. Ma non dimentichiamoci che sarà una di quelle partite in cui divertirsi, quelle che sognavi da piccolo e belle da giocare. Quandro avremo la palla dovremo giocare, senza correre come facevamo allora. Ho cercato di fare questo da inizio anno e di trasmetterlo ai compagni. E' la via per fare qualcosa di importante.Non avere Angel Di Maria per noi è una perdita importante. Per la qualità, il livello, l'entusiasmo e l'esperienza che ha ortato in spogliatoio. E' una perdita importante. Leo Paredes è arrivato da poco ma si vede che ha personalità, esperienza. Sono acquisti e giocatori che alzano il livello del gruppo e fanno bene.Abbiamo tanti giocatori quest'anno, far ritrovare la mentalità del DNA Juve non è così facile e veloce. Il mister sta facendo un grande lavoro per farci capire cosa vuol dire essere la Juventus. Anche a noi piacerebbe fare partite solo all'attacco e creare 10 occasioni da gol, ma non può essere sempre così, ci sono partite in cui bisogna star lì e battagliare. Stiamo facendo qualcosa di diverso rispetto al passato, non sempre si vede in campo, ma ho grande fiducia in questa squadra.GIOVANI - I giovani alla Juve ce ne sono tanti, se sono qui è perché meritano di starci e giocarci. Siamo passati tutti attraverso un percorso di crescita professionale e umano. Tanti stanno imparando e imparano ogni giorno. Miretti è cresciuto nella Juve e sa bene cosa sia, si è sempre fatto trovare pronto.CHIELLINI L'ho sentito velocemente, insieme di queste partite ne abbiamo fatte tante e vinte tante, ma fa parte del passato. Ora c'è il presente, c'è da fare una grande partita domani e provare a fare qualcosa di importante.