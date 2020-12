Alla vigilia della sfida di Champions League contro l'Istanbul Basaksehir, Moise Kean ha parlato in conferenza stampa: "Sono molto contento di poter giocare al Psg. E' un grande club, sto lavorando duro per dare il 100% in ogni momento, per i tifosi e i compagni. Va tutto bene, spero vada avanti così. Sto giocando con grandi giocatori e sto imparando ogni giorno da giocare al loro fianco".



SUL FUTURO - "Sono molto concentrato sugli obiettivi del club. Sono concentrato su ciò che deve essere fatto e mi sento bene. Ho buone sensazioni in campo e penso solo a fare buone partite e aiutare la squadra a vincere. Quanto al mio futuro, ne parleremo più tardi".