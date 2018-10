Intervistato da goal.com e Spox, il neo-difensore del Paris Saint Germain Thilo Kehrer ha parlato del suo trasferimento dallo Schalke 04: "Il livello di competizione è sicuramente più alto sotto l'aspetto della comprensione del gioco e della qualità e richiede uno sforzo importante da parte mia per adattarmi il più in fretta possibile. Non è un problema per me essere il secondo difensore tedesco più pagato di sempre, significa che il PSG ha grande fiducia in me. Mi trovo bene in gruppo, anche perchè in famiglia si parla in francese". Kehrer è costato 37 milioni di euro al club transalpino.