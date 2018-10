Fra PSG e Barcellona è letteralmente guerra a colpi di sgarbi reciproci e secondo L'Equipe in quest'ottica a guadagnarci è la Juventus che balza in pole per Adrien Rabiot, in uscita dal PSG e col contratto in scadenza a fine stagione e principale obiettivo di mercato del club catalano con cui però i parigini non hanno alcuna intenzione di trattare.