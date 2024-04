. Infatti a tre giornate dalla fine del campionato la squadra allenata daè prima in classifica con 70 punti, 12 in più del Monaco, secondo a quota 58 e in campo domenica a Lione. Se la squadra monegasca non dovesse vincere,Altrimenti bisognerebbe aspettare almeno la prossima giornata.

sblocca il risultato a favore degli ospiti che, dopo il momentaneo pareggio segnato da, si riportano in vantaggio con il ghanese. Nell'intervalloal posto di Dembelé, ma è ancora il Le Havre a trovare la rete conper l'1-3. Nell'ultima mezzora c'è spazio anche per il difensore slovacco Milan

- Ora il PSG può concentrarsi sulla Champions League., già affrontato nella fase a gironi nello stesso gruppo del Milan. Il ritorno è in calendario martedì 7 maggio a Parigi: