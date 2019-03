Dalle righe del Daily Mail arrivano le parole dell'ex arbitro internazionale Mark Clattemburg in merito alla decisione del rigore finale della partita di Champions League, PSG-Manchester United, che ha di fatto consegnato la qualificazione nelle mani dei Reds.



Così si è espresso l'ex fischietto inglese: "Parliamoci chiaramente, l'arbitro Skomina ha applicato correttamente il protocollo, ma per me quello non è rigore, non lo avrei mai fischiato. Kimpempe non tocca il pallone col braccio in maniera volontaria, in Premier League un fallo del genere non sarebbe mai stato fischiato. Capisco la rabbia dei tifosi parigini".