Il Paris Saint-Germain pensa al futuro. Rinnovato il contratto a Thomas Tuchel fino al 2021, il pensiero del club si è focalizzato sui quadri dirigenziali, con la figura di Antero Henrique messa in discussione. Il direttore sportivo dei francesi è stato protagonista di un viaggio in Qatar, dove ha incontrato il presidente Nasse Al-Khelaifi.



L'OMBRA DI LEO - Come scrive L'Equipe, Henrique ha ricevuto rassicurazioni circa la sua permanenza, ma lo scenario è ancora incerto: sempre secondo il quotidiano francese, basta una chiamata dalla proprietà per cambiare la situazione, con un nome che continua a restare caldo in casa PSG. Quello di Leonardo, fresco di dimissioni dal Milan. L'ex rossonero, che ha giocato prima e lavorato poi a Parigi, ha un ottimo rapporto con club francese. E questo spaventa Antero Henrique.