Secondo L'Equipé, prestigioso quotidiano francese, il PSG ha ormai preso la sua decisione e non riscatterà Alessandro Florenzi per 9 milioni di euro. L'esterno destro dunque tornerà alla Roma e così La Gazzetta dello Sport sottolinea ancora il gradimento da parte dell'Inter: Conte lo vorrebbe a Milano come vice Hakimi e prezioso jolly.