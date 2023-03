"È ancora troppo presto per parlare del futuro di Messi". Cristophe Galtier preferisce non sbilanciarsi sul tema del rinnovo della Pulce, di grande attualità in casa Psg vista la scadenza fissata al termine di questa stagione: "Leo sta parlando molto con la dirigenza - ha precisato il tecnico dei parigini -. La sua permanenza sarebbe un bene per tutti: so che ci sono state molte critiche dopo il Bayern, ma lui è stato decisivo in molti momenti della stagione".