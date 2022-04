La ormai certa vittoria in Ligue1 non può soddisfare i tifosi del Psg che ambivano a molto di più per questa stagione. Si parla di rivoluzione ed anche il nome di Messi è nel mirino. E ci sono due indizi che fanno pensare che il 7 volte Pallone d'Oro possa lasciare. La prima è che un amico come Dani Alves ha assicurato che Messi sia scontento a Parigi e la seconda sarebbe l'uscita di scena di tutta la colonia argentina. Di María, Paredes e Icardi, infatti, per diverse ragioni sembrano sul punto di lasciare la capitale. Lo riporta The Mirror.