Per Marco Verratti si va verso un forfait contro l’Atalanta. La botta al polpaccio destro sembra averne compromesso ogni possibilità di vederlo anche solo in panchina. Resta ancora mezza giornata per saperne di più dopo nuovi esami, il PSG spera, ma le sensazioni sono negative. In ogni caso, l’azzurro dovrebbe partire per il Portogallo, domani, insieme a Mbappé, sempre in bilico.