Secondo quanto riportato da Paris United il contratto di Thiago Silva, in scadenza con il PSG questa estate, non sarà rinnovato. Dunque il ds dei parigini Leonardo ha già scelto i prossimi obiettivi per rimpiazzare il brasiliano: si tratta di Kalidou Koulibaly, centrale del Napoli, e Gabriel, difensore del Lille, che andranno a rafforzare il reparto difensivo dei campioni di Francia composto da Kimpembe, Marquinhos e Kouassi.