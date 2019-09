Leonardo torna sul caso Neymar e la mancata cessione al Barcellona. Intervenuto a 'Team Duga' su RMC Sport, il ds del PSG spiega: "Non si può dare una deadline se il mercato è aperto, se le diverse parti in causa stanno trattando e se hanno degli interessi. Se un club vuole comprare, un giocatore vuole partire e uno voglia vendere o meno, il mercato è aperto. Non si può dire: 'Non se ne parla'. Non esiste, penso che questo sia stato chiaro per tutti. Dall'esterno, abbiamo sentito di tanto in tanto un diverso punto di vista, ma all'interno ne abbiamo sempre discusso in modo chiaro. Tutti conoscevano la situazione, è stato persino comunicato. Ora non voglio tornare su tutta la vicenda. Neymar ha commesso degli errori, ma da quando il mercato si è chiuso è tornato ad essere positivo. È rientrato in tempo dopo gli impegni con il Brasile, si è comportato bene. Ha giocato una splendida partita nonostante un ambiente non ideale per lui ed ha segnato un goal spettacolare, sembrava una scena di Hollywood. Anche dopo la gara ha comunicato in modo corretto, se andiamo ad ascoltare tutte le cose che ha detto, ci sarà sempre qualcosa da commentare. Ad oggi non possiamo dire che tutto sia risolto, ma quello che dobbiamo fare è giocare. Non possiamo fare una telenovela messicana su questa cosa, dobbiamo solo lavorare. I problemi dell’estate sono alle spalle, adesso deve sottostare alle stesse regole di tutti i compagni. È qui e fa parte del PSG e dobbiamo parlare solo di ciò che fa in campo. Neymar non è un cattivo ragazzo, è un patrimonio del nostro club e del calcio. Con lui siamo certamente più forti. Credo sia il momento di smettere di parlare di Neymar. La squadra ha bisogno di calmarsi, di serenità. Sono successe molte cose, ci sono stati molti cambiamenti, nella dirigenza e nella squadra. Questa sarà una stagione difficile, bisognerà essere attenti. Veniamo da una ricostruzione, non partiamo favoriti, ma abbiamo fatto comunque una grande squadra. Anno di transizione? Dura dirlo vedendo la nostra rosa".