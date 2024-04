Psg, Luis Enrique a sorpresa: 'Mbappé, situazione in divenire. Finché non parla...'

, allenatore del, parla in zona mista dopo la qualificazione della sua squadra alle semifinali di Champions League, ottenuta vincendo per 4-1 sul campo del Barcellona: "Abbiamo inziato bene, sapevamo ci sarebbero stati tanti gol ed eravamo preparati a qualsiasi scenario - riporta Sportmediaset -. Prima del gol loro non erano andati vicini alla rete neanche una volta, ma con una giocata spettacolare hanno segnato. Noi eravamo forti, avevamo la voglia di ribaltare e ci siamo riusciti con l'espulsione. Abbiamo dominato e i tifosi possono essere orgogliosi".

: "Espulsione giusta? Non lo so, non l'ho vista bene e cerco di mettermi nei panni del direttore di gara. Noi abbiamo fatto un passo avanti, nessuno ci dava per favoriti. Il caso vuole che giocheremo col Dortmund che ha vinto il nostro girone- ha sottolineato-. Giocano bene, li conosciamo e sarà una gara aperta".: "Aspettiamo che parli lui, la situazione è ancora in divenire. Finché non parla...".