Psg-City è la partita da cerchiare in rosso nela seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Il big match. Sfida economica ma anche in campo, qualità da vendere sia da una parte che dall'altra. Nella prima partita la squadra di Guardiola ha fatto sei gol al Lipsia, mentre i parigini sono stati bloccati sull'1-1 dal Bruges. Tre vittorie di fila per Pochettino nelle ultime tre partite di Ligue 1, i Citizens arrivano dal successo importante contro il Chelsea.



LE SCELTE - Leo Messi ha recuperato dall'infortunio e partirà dal primo minuto nella sfida del cuore contro Pep Guardiola. In campo anche l'ex interista Hakimi e l'ex romanista Marquinhos con Kimpembe e Nuno Mendes a completare la difesa. A centrocampo c'è Verratti, insieme a lui Herrera e Gueye. Debutto assoluto in Champions League per Gigio Donnarumma, che Pochettino ha preferito a Keylor Navas. Nel Manchester City cambia qualcosa rispetto alla squadra che ha vinto contro il Chelsea nell'ultimo turno di Premier League: Stones in difesa al posto di Laporte, a centrocampo confermati due giocatori su tre con Fernandinho preferito a Rodri. Davanti Ferran Torres falso nueve con Mahrez e Grealish ai lati.



Le formazioni ufficiali:

Psg (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes; Herrera, Gueye, Verratti; Messi, Mbappe, Neymar. All.: Pochettino.

Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Dias, Laporte, Cancelo; Rodrigo, Bernardo Silva, De Bruyne; Mahrez, Sterling, Grealish. All.: Guardiola.