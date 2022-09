Il difensore del Psg Marquinhos ha parlato ai microfoni di Psg Tv alla vigilia del debutto di Champions domani contro la Juventus: "E' una competizione che mi emoziona sempre, e anche un'occasione per affrontare un avversario storico che ha già vinto questa competizione. La Juve è sempre una squadra difficile; le italiane lavorano molto su tattica e fisicità, combattono fino alla fine e mettono in difficoltà chiunque".



"L'entusiasmo che ci danno i tifosi è una motivazione in più per fare bene e ci aiutano a raggiungere gli obiettivi. E' un lavoro di squadra: i giocatori hanno bisogno dello staff e viceversa, e tutti hanno bisogno dei propri tifosi. Se andiamo avanti insieme, uniti, sarà più facile raggiungere i risultati".