Ieri si è giocato il Classique di Francia tra Olympique Marsiglia e PSG, vinto dai parigini per 3-0 con doppietta di Mbappé e zampino di Messi. Poteva mai mancare tensione in un derby? Certo che no.



L’ACCADUTO - Al fischio finale, l’allenatore dei parigini Christope Galtier, è protagonista di un momento piuttosto concitato con i tifosi alle spalle della sua panchina: mentre sta andando verso lo spogliatoio, si gira e inizia ad inveire verso alcuni di loro, dirigendosi in maniera minacciosa verso la tribuna. Ovviamente, i supporter dell’OM non aspettavano altro. Uno di loro ha tentato, addirittura, di scavalcare per entrare in campo, ma, fortunatamente, lo staff del Velodrome si è fatto trovare prontissimo evitando una spiacevole scena.