Kylian Mbappé, esterno offensivo del Paris Saint-Germain, parla a RTS dei soldi spesi per il suo trasferimento dal Monaco: “180 milioni di euro per il mio cartellino? E’ qualcosa di indecente per uno come me che arriva da una famiglia modesta. Però il mercato funziona così, non devo essere certo io a rivoluzionarlo”.





AMBIZIONI - “Non voglio essere la copia di qualcuno d’altro, voglio segnare la storia rimanendo fedele a me stesso”.