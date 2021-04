Autore di una doppietta contro il Bayern Monaco, l'attaccante del PSG Kylian Mbappé commenta al termine dell'incontro: "E' stata una partita difficile contro la miglior squadra d'Europa in questo momento. È stata difficile, ma è solo la gara d'andata: dobbiamo avere fiducia ma non troppa e giocare come abbiamo fatto oggi. Ho tanta pressione addosso ma questo è il calcio: bisogna avere pressione addosso ed è quello di cui ho bisogno. Grazie ai miei compagni ho segnato due gol e voglio continuare così e mantenere questa mentalità, perché penso sia importante. Abbiamo ancora una partita prima di pensare al Bayern, avremo una gara in casa che è la cosa più importante e l'unica a cui dobbiamo pensare ora".