Intervistato da Canal+, l'attaccante del PSG Kylian Mbappé parla del suo futuro: "Tutti sanno che ho un profondo attaccamento per il club. Li voglio ringraziare perché, quando sono arrivato qui, non ero nessuno. Passano sei mesi e sono una promessa. Ma il club mi ha subito messo a mio agio, mi hanno dato fiducia, forse più di quanto meritassi. L'ho restituita man mano. Tutti dicono che l'affare è perfetto ma quando arrivo qui il la posizione che mi offre la società è fantastica, sono sempre stato molto grato al presidente e ai vari allenatori. Quello che voglio è vincere, sentire che sono in un posto dove posso davvero vincere, che c'è un progetto solido intorno a me. Questa è la cosa più importante. Mangio il calcio, vivo il calcio. Il progetto sportivo è essenziale. Una certezza di vittoria? C'è solo una squadra che vince. Si parla di Champions League? C'è solo una squadra che vince, questo non vuol dire che tutte le altre stiano male. Sentire che partiamo con una squadra per fare qualcosa. Dopo, noi giocatori, dobbiamo giocare. Sta a noi mostrare quello che sappiamo fare. Discutiamo con il club, vedremo cosa succederà. Sono sempre stato felice qui e io abbiamo trascorso quattro anni eccezionali finora. Siamo molto chiari con il club, faremo le cose in ordine e correttamente. In un modo o nell'altro".