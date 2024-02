PSG, Mbappé lascia a fine stagione: spunta una nuova, clamorosa pretendente

. Una decisione oramai presa da parte dell'attaccante francese che, nelle scorse ore, ha comunicato ai vertici del club transalpino la scelta. Da tempo è il Real Madrid la squadra in pole position nella corsa al giocatore, che in questa stagione ha giocato 30 partite con il PSG in tutte le competizioni, segnando 31 gol.l'altro club di Madrid, infatti, sui propri canali social di lingua inglese, ha scelto di cavalcare la notizia pubblicando un fotomontaggio dello stesso Mbappé con la maglia del club. A correndo, anche un commento: "Tic, Tac…".