PSG, Mbappé non rinnova e va via a zero: scelta comunicata ad Al Khelaifi

lascerà ila parametro zero a fine stagione. La notizia era già nell'aria da tempo con i rumors sul Real Madrid che si rincorrono da ancora prima, ma ora il tutto ha preso i crismi dell'ufficialità.Il giocatore, come riportato da The AthleticSul tavolo, infatti, Mbappé aveva ancora a tutti gli effetti la possibilità di esercitare lacon il PSG che gli avrebbe portato non solo un ulteriore bonus salariale, ma anche un altro assegno alla firma per un totale diNon a caso, al momento del suo primo rinnovo con il club, l'annuncio recitava 2025 e non 2024 come data di scadenza considerando di fatto automatico quel +1 che, in realtà non è mai arrivato.con Mbappé che ha chiesto ad Al Khelaifi di non insistere troppo. Oltre al contratto fra giocatore e club, infatti, ci sono altre procedure da limare come, ad esempio, numerosi accordi commerciali extra-campo. Solo quando tutto sarà risolto il giocatore e il club daranno l'annuncio ufficiale, ma la decisione è presa.Del Real Madrid e della corte serrata che Florentino Perez sta portando avanti con lui abbiamo detto, le alternative però non mancano e non mancheranno. Il Liverpool sta programmando una rivoluzione estiva e, in seguito all'addio di Klopp è in cerca del gran colpo per ridare animo alla piazza. L'Arsenal vorrebbe Mbappé per fare di lui il nuovo Henry e tornare a vincere titoli, il Manchester United che è in rifondazione ha bisogno di un nuovo leader e non ci si fermerà qui.