Il mal di gola di ieri ha portato a una decisione: Kylian Mbappé, attaccante del Paris Saint-Germain, è stato sottoposto al tampone per il Coronavirus. Dopo aver saltato due giornate di allenamenti, al francese è stato fatto il doveroso test per capire se sia stato contagiato dal Covid-19, virus che sta mettendo l'intera Europa in una situazione di allarme ed emergenza. A riportarlo è L'Equipe: le prime indiscrezioni, tuttavia, sembrano rassicuranti, anche se si attendono notizie ufficiali e una reazione del club.



RISCHIO CHAMPIONS - Un'eventuale positività del giocatore, infatti, potrebbe portare allo stop dell'intera Champions League, oltre alla quarantena di tutta la squadra parigina, dai calciatori allo staff. La partita di domani contro il Borussia Dortmund, intanto, verrà giocata a porte chiuse.