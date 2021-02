Kylian Mbappé, attaccante del PSG, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine del successo contro il Barcellona: "È stata una prestazione meravigliosa. Ora però pensiamo al campionato, abbiamo una partita importante e non abbiamo margini d’errore. Gran partita, ma non abbiamo vinto ancora nulla".



Non tanti hanno segnato una tripletta al Camp Nou in Champions.

"Sono contento di aver segnato, ho sempre voluto dare il meglio per il PSG. Non sempre si riesce a fare quello che si vuole, sbaglierò ancora delle partite, ma non mi nasconderò mai. Voglio esprimermi al meglio".



Come valuta la prestazione della squadra?

"Il segreto è la continuità, Pochettino ha fatto un gran lavoro e ha continuato ciò che ha fatto Tuchel. La stagione è stata difficile, anche per via del Covid. Questa non è una scusa. Non siamo al meglio della forma, ma pensiamo di poter migliorare ancora".