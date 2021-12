Il difensore Sergio Ramos, intervistato a margine dell'apertura della sua nuova palestra a Madrid, si è detto fiducioso in merito al rinnovo di Kilian Mbappè con il PSG: "Non vorrei che diventi un cliente della mia nuova palestra a Madrid. Mi piace essere circondato dai migliori giocatori e lui è un giocatore chiave per il PSG, ora e in futuro. Voglio che rimanga nella mia squadra. Voglio avere i migliori giocatori nella mia squadra e Mbappé è il migliore. Speriamo che rimanga con noi per molti anni, è un giovane giocatore con molto futuro".