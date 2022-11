Lionel Messi è stato ospite di Juego Sagrado per la CONMEBOL. Tra i temi trattati, il fuoriclasse argentino è tornato sul suo trasferimento dal Barcellona al Paris Saint Germain, soffermandosi su ciò che ha vissuto durante quel caotico periodo: “Parigi mi piace molto di più, scopro la città e la trovo meravigliosa. Durante il mio primo anno, ho vissuto un grande cambiamento. Tutto è successo molto all’improvviso. Non era mia intenzione lasciare il Barcellona, è stato tutto così brusco. Dopo un lungo periodo, fatto di momenti difficili, sono felice di essere a Parigi. Io e la mia famiglia ce la stiamo godendo. È stata dura lasciare Barcellona, certo. Abbiamo vissuto nello stesso posto da tutta la vita, non ci eravamo mai mossi e non sapevo nemmeno cosa significasse andarsene. Non ce lo aspettavamo, è successo tutto molto rapidamente ed abbiamo dovuto lasciare la città durante la notte. Ora siamo in un ambiente nuovo. È vero, a Barcellona avevamo la nostra vita, i nostri amici, mentre ora viviamo in un posto diverso, con un’altra lingua, un altro calcio, un altro clima. Ho sofferto molto per questo. È stata dura. Ma oggi mi piace di tutto di Parigi, compreso il calcio”.