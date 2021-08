Lionel Messi riparte dal Paris Saint-Germain e dal 30, il primo numero con cui ha esordito nel Barcellona prima di passare al 19 e all'iconico 10. La chiusura di un cerchio, per la quale però è stato necessario fare un'eccezione alle regole. In Francia infatti, il 30 (come l'1 e il 16) è riservato ai portieri e, inoltre, al PSG era già occupato dall'estremo difensore Alexandre Letellier: come spiega L'Equipe, è stata concessa una deroga al regolamento della Ligue 1 e il club parigino ha chiesto alla LFP di poter effettuare il cambio di maglia, passando la 30 dalle spalle di Letellier a quelle di Messi.



MAGLIETTE A RUBA - La 30 di Leo in vendita dalle 9 di stamattina, ma solo per poco: la boutique online del PSG è stata presa d'assalto dai tifosi e nel giro di poco più di un'ora le magliette da uomo di Messi sono andate esaurite, rimaste in vendita solo quelle da donna o da bambino.