Non sarà facile, per l'Inter, far partire uno dei pezzi pregiati della rosa di Simone Inzaghi, sia perché i diretti interessati non fanno i salti di gioia all'idea di lasciare uno spogliatoio raramente così unito, sia perché l'umore dei tifosi oscilla pericolosamente ogni volta che una voce si fa più concreta. E così, dopo Lautaro durante il campionato e Bastoni nei giorni successivi alla fine della Serie A 2021-22, è la volta di Milan Skriniar, sul quale è piombato il ricchissimo PSG.



GIU' LE MANI - I social nerazzurri stanno facendo fronte comune in queste ore con l'hashtag #SkriniarNonSiTocca, finito addirittura in tendenza. E c'è chi già si riferisce allo slovacco, attualmente alle prese con un problema muscolare che sarà valutato tra poco meno di 20 giorni, come "capitano".



Di seguito alcuni post che dimostrano tutta la preoccupazione del mondo Inter per la possibile partenza dell'ex Samp.