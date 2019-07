Neymar, numero 10 del Paris Saint-Germain, obiettivo di mercato del Barcellona, parla del suo rapporto con Lionel Messi a Oh My Goal: "Messi è il miglior giocatore del mondo, siamo stati un duo spettacolare, è stato un piacere giocare con lui, che è un amico".



SUL REAL - "Sergio Ramos è il miglio difensore mai affrontato, Vinicius è molto giovane ma lotterà, un giorno, per il Pallone d'Oro".