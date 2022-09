Non c'è solo il Chelsea sulle tracce di Luis Campos. Come riferisce Le Parisien, l'uomo mercato del PSG può lavorare massimo per tre club e oltre all'offerta dei Blues c'è da registrarsi l'inserimento di Jim Ratcliffe: il proprietario del Nizza avrebbe l'intenzione di acquistare il Manchester United e mettere il portoghese alla guida del progetto sportivo.