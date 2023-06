Via Messi, molto probabilmente via Neymar, prossimamente via anche Mbappé? Il Paris Saint-Germain sembra nel caos più totale nonostante l'ennesima Ligue 1 vinta e, stando a quanto fa sapere L'Equipe, autorevole fonte transalpina, il numero 7 e stella della squadra ha comunicato questo pomeriggio tramite una lettera che non ha intenzione di attivare l'opzione di rinnovo per un ulteriore anno presente nell'accordo firmato l'estate scorsa.



DI CHE SI TRATTAVA - Mbappé ha rinnovato il contratto durante la scorsa estate, cedendo alla pressione serrata di Al-Khelaifi e del Capo di Stato francese Macron, ponendo la sua firma su un biennale, dunque fino al 2024, con un'opzione attivabile a sua discrezione di un ulteriore anno (2025) entro il 31 luglio di quest'anno. Non ha perso tempo, il nativo di Bondy: niente prolungamento automatico, e adesso la scadenza è tra meno di 13 mesi. Un lasso di tempo troppo sottile per poter pensare di essere al sicuro dagli assalti del potentissimo Real Madrid, appena rimasto orfano della sua stella polare Karim Benzema, andato a chiudere la carriera in Arabia Saudita... Questa estate o quella dopo, a meno di nuove schiarite, questo matrimonio s'avrà da fare. Il Psg, secondo l'Equipe, sarebbe rimasto attonito a questa notizia.