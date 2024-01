PSG, nuova avventura per il talento italiano Ndour: ecco perché ha detto no a Cagliari e Samp

Nuova avventura per Cher Ndour, centrocampista classe 2004 di proprietà del Paris Saint-Germain e punto di forza della Nazionale Under 21 italiana. Il calciatore bresciano cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta e transitato tra l’estate del 2020 e quella del 2023 nel Benfica - con cui ha esordito in prima squadra il 18 marzo scorso - passa ufficialmente allo Sporting Braga fino al prossimo 30 giugno. Il club portoghese non avrà alcuna opzione di riscatto a proprio favore, in virtù del fatto che il PSG, che ha fatto sottoscrivere un contratto fino al 2028, ha deciso di investire sul ragazzo per il presente ma soprattutto per il futuro.



CAMPIONE D'EUROPA - Nella prima metà della stagione in corso, Ndour è sceso in campo in tre occasioni in Ligue 1 (l’ultima l’11 novembre scorso contro il Reims) per un totale di 25 minuti e nella partita di quinto turno di Coppa di Francia contro l’US Revel del 7 gennaio scorso. Lo scorso anno è stato uno degli elementi di spicco della Nazionale Under 19 che ha conquistato il titolo europeo di categoria a Malta, sconfiggendo in finale il Portogallo con la rete decisiva del fiorentino Kayode.



Nelle settimane passate Ndour è entrato nel mirino pure di alcuni club italiani, Sampdoria e Cagliari su tutti, che offrivano le stesse condizioni al Paris Saint-Germain di quelle messe sul piatto dal Braga, che ha però convinto il giocatore in virtù delle possibilità di impiego e di crescita in un contesto già noto come quello del campionato portoghese.